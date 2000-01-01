أصيب 14 جنديًا أفغانيا على الأقل، اليوم الأربعاء، إثر هجوم بسيارة مفخخة قرب مركز شرطة في مدينة "عسكر جاه" عاصمة ولاية "هلمند" جنوبي البلاد، وأعلنت حركة "طالبان" مسئوليتها عن الهجوم.

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية، عمر زواك: إن "الانفجار وقع حوالي الساعة 14: 40 مساءً بالتوقيت المحلي (10: 10 ت.غ) بالقرب من منطقة الشرطة 505 في "عسكر جاه".

وأضاف المتحدث أن "التفجير وقع أثناء استعداد الجنود لمغادرة مركز الشرطة من أجل المشاركة في عملية أمنية ضد الإرهابيين"، على حد وصفه.

وتم تطويق مكان الهجوم بالكامل، بحسب المصدر نفسه.

من جهتها، أعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم عبر بيان بثته حسابات تابعة لها على مواقع التواصل الإجتماعي.

ومنذ أبريل الماضي، تصاعدت هجمات "طالبان" ضد القوات الأفغانية والقوات الأمريكية، ضمن ما عُرف بـ"هجمات الربيع"، ردًا على إعلان الولايات المتحدة إمكانية إعادة تعزيز تواجدها العسكري في أفغانستان.