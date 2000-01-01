تسبب انفجار وقع في أحد المتاجر بمدينة سان بطرسبورغ الروسية في إصابة تسعة أشخاص بجروح وإجلاء أكثر من 50 آخرين.

وأفاد مصدر من هيئة الطوارئ الروسية بأن الانفجار، الذي وقع في مدينة سان بطرسبورغ شمالي روسيا، أسفر عن جرح 9 أشخاص وإجلاء أكثر من 50 آخرين.

وأضاف: "حسب المعطيات الأولية، وقع انفجار لجسم غير معروف في متجر بيريكريوستك"، مشيرا إلى أنه تم إجلاء 50 شخصا من المتجر.

أعلنت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أنه تم نقل 9 أشخاص إلى المشفى جراء الانفجار. وأن ضباط الحرس الوطني يعملون حاليا في موقع الحادث.

وقال المكتب الصحفي للجنة التحقيق الروسية: "وفقا لتقييم أولي لخبراء المتفجرات، حصل في سان بطرسبورغ انفجار عبوة ناسفة، تعادل في القدرة 200 غرام مادة "تي ان تي"، وكانت العبوة محشوة بمواد جارحة".

وأكدت نائبة محافظ سان بطرسبورغ، آنا ميتيانينا، أن 9 أشخاص نقلوا إلى المستشفى للعلاج إثر إصابتهم جراء الانفجار.