اقتحم مستوطنون "إسرائيليون" صباح اليوم الخميس مدرسة فلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة وقاموا بالاعتداء على طلبة ومدرسين.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان (حكومي) في شمال الضفة لوكالة الأناضول : إن نحو 15 مستوطنا اقتحموا مدرسة بورين، الى الجنوب من مدينة نابلس، واعتدوا على طلبة وكسروا مركبات تعود ملكيتها للهيئة التدريسية.

وأوضح أن مواجهات اندلعت بين الطلبة والمستوطنين، تدخل على إثرها الجيش "الإسرائيلي" .

وأطلق الجيش "الإسرائيلي" الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين، مما أدى لوقوع عدد من الاصابات بحالات اختناق في صفوف الطلبة.

ويسكن في محيط نابلس نحو 40 ألف مستوطن يعيشون في 39 مستوطنة وبؤرة استيطانية، يشنون اعتداءات على الحقول والمساكن والمواطنين، بحسب مسؤولين وناشطين فلسطينيين.