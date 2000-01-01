كشف مصدر أمني عراقي مسؤول اليوم الخميس النقاب عن قيام مليشيا الحشد الصفوي ومسؤولين محليين بعمليات تهريب للنفط من حقول جنوبي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى العراقية .

ونقلت الانباء الصحفية عن المصدر قوله : "ان سكان ناحية (القيارة) جنوبي الموصل يشكون من انبعاث غازات سامة من الحقول النفطية تزامنا مع قيام ميليشيا الحشد والمسؤولين بسرقة النفط الخام من حقول مصفاة القيارة وتهريبه".

وأشار المسؤول الى ان عمليات التهريب تتم باستخدام صهاريج نفطية تحمل لوحات عراقية، وهي تجري على مرأى ومسمع من الجهات الرسمية.

يذكر ان مجاميع من ميليشيات الحشد الطائفي كانت قد فرضت سيطرتها على حقول القيارة بعد اقتحام المدينة بذريعة محاربة (داعش).