قدمت الحكومة الهندية مشروع قانون إلى البرلمان اليوم الخميس يُجرّم "الطلاق الفوري بالثلاثة" عند مسلمي البلاد.

ووصف وزير القانون والعدل الهندي "رافي شانكار براساد" تقديم مشروع القانون بأنه "يوم تاريخي للهند".

وقال براساد أمام مجلس النواب (الغرفة الأدنى في البرلمان) : إن مشروع القانون "ينتصر للمساواة" حسب زعمه .

ويقترح مشروع القانون الحكم بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية (لم تتحدد) على أي رجل مسلم يلجأ لهذا النوع من الطلاق.

ويأتي هذا التحرك عقب إعلان المحكمة العليا في أغسطس/آب الماضي أن "الطلاق الفوري" غير دستوري.

وصوتت هيئة المحكمة بواقع 3 أصوات مقابل صوتين ضد هذا الإجراء الذي يسمح للرجل المسلم بطلاق زوجته بمجرد إلقاء كلمة "طالق" 3 مرات.