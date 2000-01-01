شيعت إيران، اليوم الخميس، جثامين 6 عناصر من لوائي "فاطميون" و"زينبيون" التابعين للحرس الثوري الإيراني، قتلوا في وقت سابق، خلال المعارك الدائرة في سوريا.

وبحسب وكالة مهر الإيرانية، قامت السلطات الإيرانية بدفن القتلى في مدينة "قم" جنوبي العاصمة طهران، وسط مراسم تشييع رسمية.

ولم تذكر الوكالة زمان أو مكان مقتل العناصر الستة.

ووفقاً لأرقام غير رسمية، فقد بلغ عدد قتلى العسكريين الإيرانيين في الاشتباكات بسوريا، 2400 عسكري.

ومنذ عام 2011، تدعم طهران نظام الأسد، وتمدّ قواته بـ "مستشارين عسكريين" إيرانيين، إضافةً إلى مقاتلين بعضهم قدم من أفغانستان والعراق وباكستان.

وتتكوّن كتيبة فاطميون من مهاجرين أفغان، وكتيبة زينبيون من ميليشيات باكستانية، لجأوا إلى إيران، ويقوم الحرس الثوري الإيراني بتجنيدهم وزجّهم في مقدّمة الاشتباكات الدائرة في سوريا.