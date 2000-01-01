قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن القاعدتين الروسيتين في "حميميم" و"طرطوس" تعدان قلعتين هامتين لحماية المصالح الروسية في سوريا.

وأشار إلى أن "القاعدتين المذكورتين ستستمران في أداءعملهما بشكل دائم".

جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس الروسي أثناء مراسم تقليد جنود وضباط شاركوا في العمليات العسكرية بسوريا, أوسمة وجوائز في الكرملين.

وأفاد بأن الطيارين الروس قاموا بـ 34 ألف طلعة وقصفوا 166 منشأة بالصواريخ العالية الدقة.

ولفت بوتين إلى أن 48 ألف عسكري روسي شاركوا في العمليات الروسية بسوريا خلال عامين.