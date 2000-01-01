شهدت مدينتا مشهد وكاشمر شمال شرقي إيران، اليوم الخميس، مظاهرات احتجاجا على غلاء المعيشة في البلاد.

وقال محافظ مشهد، محمد رحيم نوري ضيان، إن قوات الأمن الإيرانية فرّقت مجموعة من المتظاهرين وأوقفت بعضهم، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".

وأمس الأربعاء، أعلنت محافظة مشهد في بيان لها، أنها تلقت أنباء عن اعتزام مجموعة القيام باحتجاجات ضد غلاء المعيشة في المحافظة.

وأكد البيان أن "المحافظة لم تتلق طلبا بتنظيم احتجاجات ولذلك فإن القيام بأي مظاهرة سيكون غير قانوني", على حد قول البيان.

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