كشف تقرير صحفي عن أن منظمة الصليب الأحمر الألماني، تلقت طلبات بحث عن 2700 لاجئ مفقود، بين يناير الماضي ومنتصف ديسمبر الجاري.

وقالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، في تقرير خاص لها اليوم الخميس، إن اللاجئين المقيمين في البلاد، يراجعون الصليب الأحمر من أجل العثور على المفقودين.

وأشار التقرير إلى أن وضع اللاجئين المُبلغ عن فقدانهم، غير معروف، وأن هناك احتمالات في مصرع العديد منهم خلال رحلتهم إلى ألمانيا عن طريق البر والبحر.

وبيّن التقرير أن هناك حوالي ألف فتاة وشاب بين اللاجئين المفقودين الذين تلقت الصليب الأحمر الألماني طلبات للبحث عنهم، والبالغ إجمالي عددهم 2700 مفقود.

وأكّد تقرير الصحيفة الألمانية أن عدد طلبات البحث عن المفقودين اللاجئين، المقدمة إلى الصليب الأحمر في البلاد، ازداد 3 أضعاف مقارنة مع عام 2014.