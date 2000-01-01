ذكرت مصادر مطلعة أن الجيش اليمني، بسط الخميس، سيطرته على مديريتي نعمان وناطع في البيضاء.

وتواصل قوات الجيش الوطني تقدمها في محافظة البيضاء، مند يومين حيث استعادت مواقع استراتيجية عدة في المحافظة، أهمها موقع الثعالب.

وكان الجيش اليمني، قد حرر يوم الاثنين الماضي، بإسناد من التحالف العربي مديرية الملاجم، ثالث مديريات محافظة البيضاء وسط اليمن، في تقدم ميداني كبير ومتسارع، في العملية العسكرية لتحرير المحافظة، وسط انهيار وفرار ميليشيات الحوثي.

وكان الجيش اليمني قد أعلن مقتل 80 قياديا بارزا من ميليشيات الحوثي في معارك مع قوات الجيش الوطني وغارات التحالف منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري في عدد من الجبهات التي تشهد مواجهات مستمرة وسط انهيارات حوثية كبيرة.