بعد انتشار فيديو لأمين عام ميليشيات "عصائب أهل الحق" العراقية الشيعية، قيس الخزعلي، عند بوابة فاطمة، جنوب لبنان، بلباسه العسكري، برفقة عدد من عناصر "حزب الله"، ظهرت صور لأحد قياديي الميليشيات الشيعية التي تقاتل في سوريا، المدعو حمزة أبو العباس قائد ما يسمى بـ "لواء الإمام الباقر"، خلال تواجده في جنوب لبنان.

وظهر أبو العباس في الصور وهو واقف عند الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة.

ونشرت صفحة "لواء الإمام الباقر السورية" على "فيسبوك" صوراً لقائد عمليات "لواء الباقر" حمزة أبو العباس، أثناء جولة له على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأثارت تلك الصور العديد من الانتقادات من قبل صحافيين لبنانيين وسياسيين، ومواطنين عاديين اعتبروا في هذا التواجد تحديا جديدا للسيادة اللبنانية.