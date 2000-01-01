أطلقت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة ومقاتلات التحالف العربي، عملية عسكرية كبيرة لتحرير ما تبقى من مديرية خب والشعف، كبرى مديريات محافظة الجوف شمال البلاد.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش أحرزت تقدماً كبيراً، عقب إطلاق العملية وحررت قرابة 17 كيلومتراً من الأجزاء المتبقية تحت سيطرة ميليشيات الحوثي في مديرية خب والشعف شمال شرقي الجوف، وسط انهيار كبير وخسائر فادحة في صفوف الميليشيات.

وأوضح في بيان أن مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات جوية على مواقع وتحركات وآليات عسكرية تابعة للميليشيات.

وأفاد أن غارات التحالف دمرت 3 منصات إطلاق للصواريخ الباليستية في منطقة المطمة و6 دبابات و3 أطقم في جبهتي حام وصبرين، كانت قادمة من محافظة صعدة إلى الجوف كتعزيزات للميليشيات، إضافة إلى تدمير مخزن للأسلحة.

وذكر مصدر عسكري أن المعارك مستمرة على وقع تقدم مستمر للجيش اليمني، تحت غطاء كثيف من مقاتلات التحالف العربي.