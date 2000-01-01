قال الجيش المصري في بيان إن ضابطا وخمسة جنود قتلوا في انفجار عبوة ناسفة استهدف مركبتهم لدى تنفيذهم لمداهمة في شمال سيناء يوم الخميس.

وأضاف البيان ”انفجرت عبوة ناسفة في إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية نتج عنها مقتل ضابط وخمسة جنود آخرين“.

ولم يذكر البيان الموقع المحدد الذي شهد الانفجار.

وتابع, أن مداهمة منفصلة في شمال سيناء أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين.

وقال البيان, إن القتلى كان ”بحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من العبوات الناسفة“.