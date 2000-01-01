دعت زعيمة المعارضة الإيرانية، في المنفى، مريم رجوي، جميع الإيرانيين، وخاصة الشباب، إلى دعم الاحتجاجات وتوسيعها “ضد النظام والحكومة”، والتي انطلقت شرارتها في مدينة مشهد شمال شرق البلاد بسبب سخط شعبي من البطالة والفقر وغلاء الأسعار.

وبالإضافة إلى مشهد، شهدت مدن بيرجند، نيسابور، كاشمر، في شمال شرق إيران، احتجاجات عارمة ردّد فيها المتظاهرون شعارات مناوئة للحكومة بسبب غلاء الأسعار وتفشي البطالة، وهتف المتظاهرون بـ “الموت للرئيس حسن روحاني” و”الديكتاتور”.

وطالب المتظاهرون النظام الإيراني بوقف دفع الأموال إلى الخارج ودعم الجماعات المسلحة التي تعمل من أجل مصالح “النظام الإيراني. “

وقالت رجوي في كلمة وجهتها إلى الإيرانيين، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، “أدعو جميع المواطنين الإيرانيين وخاصة الشباب، إلى دعم الانتفاضة الكبيرة في مدينة مشهد”، مؤكدة أن “الحل الوحيد للخلاص من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية هو إسقاط نظام الملالي”.