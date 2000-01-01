قتل 10 أشخاص، الجمعة، بينهم 7 أقباط، إثر هجوم مسلح على كنيسة جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، وفق مصادر رسمية.

وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان: إن "10 أشخاص قتلوا إثر حادث الهجوم المسلح على كنيسة مار مينا بحلوان، بينهم منفذ العملية، وإصابة 5 آخرين".

وقتل منفذ الهجوم المسلح على الكنيسة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، نقلا عن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية قائلا، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من قتل أحد الجناة فى تبادل لإطلاق النار، فيما تقوم حاليًا بمطاردة آخر".

وأكدت الكنيسة الأرثوذكسية بمصر، في بيان، الجمعة، "حادث اعتداء الكنيسة". مضيفة، إن "هجوما آخر وقع على محل تجاري يملكه مسيحي بمدينة حلوان جنوبي القاهرة".

وقال المتحدث باسم الكنيسة بولس حليم، في بيان "تعرضت كنيسة الشهيد مارمينا بحلوان صباح اليوم لهجوم بإطلاق أعيرة نارية، تجاه الكنيسة، من قبل مجهولين، ما أسفر عن قتلى ومصابين".

وأضاف المتحدث: "كما تعرض محل أجهزة منزلية بمنطقة المشروع بحلوان، يملكه شخص مسيحي، لاعتداء آخر ما أدى إلى مقتل شخصين".