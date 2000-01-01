أغارت طائرات حربية وآليات مدفعية صهيونية، اليوم الجمعة، على برجي مراقبة شرقي مدينة غزة، حسب بيان للجيش الصهيوني.

وأفاد شهود العيان بأن المدفعية الصهيوني المتمركزة بالقرب من الشريط الحدودي، شرق مدينة غزة، استهدفت بعدة قذائف، برجاً يتبع لأحد فصائل المقاومة.

وأوضح الشهود أن القصف تسبب بإحداث أضرار في البرج، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الصهيوني، إن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخين من أصل ثلاثة أطلقت من غزة, على حد قوله.