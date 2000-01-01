تخطط السلطات الميانمارية، بالتنسيق مع الجهات البنغالية تسهيل عودة مئات الهندوس من سكان إقليم أراكان كانوا قد فرّوا بسبب أحداث العنف المتواصلة في الإقليم منذ 25 أغسطس الماضي، متجاهلة اتخاذ أي خطة بهذا الاتجاه من أجل المسلمين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين في حكومة ميانمار "وين ميات آيي" قوله إن "الحكومة تخطط لتسهيل عودة 450 من الهندوس فروا من أراكان إلى بنغلاديش، خلال فترة أقصاها 22 يناير 2018".

وأضاف أنه تم "إنشاء مخيمين شمالي الإقليم من أجل العائدين من بنغلاديش".

وسابقا، وجهت حكومة دكا، دعوات عديدة من أجل إعادة مسلمي أراكان إلى أراضيهم، وفي هذا الإطار، وقعت بنغلاديش وميانمار اتفاقية في 23 نوفمبر الماضي.

ووفقًا للاتفاق، يتوجب على الراغبين بالعودة إلى ميانمار إظهار وثيقة تؤكد أنهم كانوا يعيشون في ميانمار قبل التوجه إلى بنغلاديش.

إلاّ أن مسلمي أراكان الذين سلبت منهم حقوق المواطنة عام 1982 لا يملكون أي سجلات في ميانمار.

وأثار الاتفاق المذكور استياءً كبيرًا من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية، واعتبرت أن الحكومة الميانمارية تسعى للتهرب من الضغوطات الدولية.