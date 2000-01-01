اندلعت مواجهات، اليوم الجمعة، بين شبان فلسطينيين وقوات من الجيش الصهيوني، استخدم فيها الرصاص الحي، في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

فقد اندلعت مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم (جنوب).

واستخدم الجيش الصهيوني الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة خرجت من وسط "بيت لحم" تنديدا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مدينة القدس.

وقام المتظاهرون برشق القوات الصهيونية بالحجارة والعبوات الفارغة.

كما اندلعت مواجهات مماثلة في منطقة باب الزاوية وسط الخليل (جنوب)، وعلى المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة (وسط).

وفي وقت سابق من اليوم انطلقت مسيرات حاشدة وسط مدن الضفة الغربية عقب صلاة الجمعة.

وكانت فصائل فلسطينية قد دعت أمس في بيان صحفي للصلاة في مراكز المدن وتنظيم مسيرات انتصارا لمدينة القدس، ورفض القرار الأمريكي بشأنها.