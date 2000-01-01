دعا ممثل المرجع الإيراني علي خامنئي في مشهد، ثاني أكبر مدن إيران، قوات الأمن إلى اتخاذ إجراءات صارمة بعد خروج مظاهرات في الشوارع احتجاجا على ارتفاع الأسعار مرددين شعارات مناهضة للحكومة.

وقال ممثل خامنئي: ”إذا تركت وكالات الأمن وإنفاذ القانون مثيري الشغب وشأنهم فإن الأعداء سينشرون تسجيلات وصورا في إعلامهم ويقولون إن نظام إيران فقد قاعدته الثورية في مشهد“, على حد وصفه.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين يهتفون قائلين ”الموت (للرئيس حسن) روحاني“ و”الموت للدكتاتور“. وخرجت احتجاجات أيضا في مدينتين أخريين اثنين على الأقل بشمال شرق البلاد.

كما أظهرت مقاطع فيديو متظاهرين يهتفون ”اتركوا سوريا، فكروا فينا“ في انتقاد لدعم إيران العسكري والمالي للرئيس بشار الأسد.