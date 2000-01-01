دعا وزير العدل المحلي في ولاية برلين، اليوم الجمعة، إلى السماح للمدرسات المسلمات بارتداء الحجاب.

وقال ديرك بيرينت، المنتمي لحزب الخضر، في تصريح لصحيفة "برلينر تسايتونغ" المحلية: "أرى أنه يتعين علينا أن نتقبل في مدينة متعددة الأديان مثل برلين قيام شابات محجبات بالتدريس في مدارسنا".

ويحظر قانون الحيادية في برلين على المدرسين وأفراد الشرطة والموظفين في قطاع القضاء حمل رموز دينية على نحو مرئي، وينطبق هذا على الحجاب أو الصليب أو القلنسوة اليهودية (الكيباه).

لكن أعلى محكمة في ألمانيا قضت من قبل بعدم دستورية الحظر الشامل لارتداء الحجاب.

وشدد الوزير الألماني على أنه "يتعين علينا الاهتمام بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا في برلين أيضا".

وقال بيرينت: إنه "بإمكان كل مسلمة تم رفض عملها في مدرسة ببرلين بسبب ارتداء الحجاب التقدم بدعوى قضائية مضمونة النجاح للحصول على تعويض بتهمة التمييز".

ولفت إلى أن "السؤال الذي يطرح نفسه هنا؛ ما إذا كنا نعتزم دفع تعويضات على الدوام من أموال دافعي الضرائب، أم من الأفضل إلغاء التمييز؟".