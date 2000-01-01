وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 411 مدنيًا، خلال هجمات النظام السوري بدعم من روسيا وإيران، على مدينة البوكمال، بمحافظة دير الزور (شرق).

وجاء في تقرير صادر عن الشبكة الحقوقية غير الحكومية أن حوالي 200 ألف مدني شُردوا خلال العمليات العسكرية التي أطلقها النظام السوري للسيطرة على البوكمال، في سبتمبر الماضي؛ أي ما يعادل 66 بالمائة من عدد السكان في البوكمال.

وأشار التقرير إلى أن مليشيات الحشد الشيعية العراقية المدعومة إيرانيًا شاركت في العمليات البرية في البوكمال.

وأضاف أن الضحايا المدنيين قُتل منهم 168 شخصا على أيدي قوات النظام ومليشيات الحشد الشيعية، بينما قضى 243 مدنيا تحت وطأة قصف المقاتلات الروسية.