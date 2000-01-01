تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة التهامية من إفشال هجوم كبير للمليشيات "الحوثية" الانقلابية، هو الرابع من نوعه، باتجاه مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة، في محاولة لقطع خطوط الإمداد.

وأعلن عبد الرحمن الحجري قائد المقاومة التهامية أن ميليشيات "الحوثي" الانقلابية تكبدت أكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى، مشيرًا إلى أن قائد الهجوم المكنى (أبو رعد) لقي مصرعه خلال تصدي قوات الجيش الوطني والمقاومة للهجوم.

وأوضح الحجري أن "قائد الهجوم قتل، وعثر على جواله، وتلقى رجال المقاومة عدة اتصالات من عناصر الميليشيات الذين نجوا ولاذوا بالفرار يطلبون تسليم جثته".

وأشار إلى أن معظم القتلى من الميليشيات لم يتم التعرف على أسمائهم لأنهم لا يحملون بطاقات أو وثائق تعريفية.

ولفت إلى أن الجيش الوطني والمقاومة كسروا الليلة الماضية هجوماً للميليشيات مكونا من نحو 250 مقاتلاً، تم حشدهم في خطوط المواجهة على دراجات نارية مسنودين بعربات مسلحة لكنه تم كسر الهجوم، وقتل المهاجمين حيث سقط معظمهم قتلى وجرحى ومن نجا منهم لاذ بالفرار.