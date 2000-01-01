كشف ممثل المسلمين البوشناق في مجلس رئاسة البوسنة والهرسك "بكر عزت بيغوفيتش" عن السبب وراء امتناع بلاده عن التصويت لصالح مشروع قرار الأمم المتحدة حول القدس في 21 ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى عدم إجماع أعضاء المجلس الرئاسي البوسني.

وقال "بكر عزت بيغوفيتش"، في مقابلة مع وكالة الأناضول: "قررنا الامتناع عن التصويت لأن اتخاذ مثل هذه المواقف يجب أن يحظى بإجماع أعضاء المجلس (ثلاثة أعضاء يمثلون المكونات الرئيسية في البلاد: البوشناق، والصرب، والكروات)، وفي حال معارضة عضو واحد لقرار ما، يكون من المستحيل اتخاذه".

وأضاف: "على الرغم من أنني شخصيًا لم أكن أريد ذلك، لكن كان علينا الامتناع".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر في الرئاسة البوسنية أن عضوي المجلس عن الصرب، ملادِن إيفانيتش، والكروات، دراغان تشوفيتش، صوتا لصالح الامتناع، مقابل تصويت عزت بيغوفيتش لصالح تأييد قرار القدس.

وحول الموقف الدولي من قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 ديسمبر الجاري، الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، قال الرئيس البوسني: إنّ "الدول الإسلامية لم تكن وحدها المعارضة، بل جميع الدول المتحضرة".

وأضاف: "في الحقيقة، الجميع عارض قرار ترامب، باستثناء الولايات المتحدة و"إسرائيل"، وربما عدد من الدول الصغيرة التي سمعنا عنها لأول مرة"، وهو ما اعتبره بمثابة "رسالة قوية" لواشنطن وتل أبيب.