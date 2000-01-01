أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هاتف رئيس النظام السوري، بشار الأسد، السبت، وأخبره أن موسكو مستمرة بمساعدة نظامه والدفاع عنه.

وفي 11 ديسمبر ظهر عسكري روسي وهو يمنع الأسد، من اللحاق بالرئيس الروسي بوتين، لدى زيارة الأخير قاعدة " حميميم" العسكرية في محافظة اللاذقية، حيث تتمركز الطائرات والقوات الروسية، ولقائه بالأسد هناك.

وفي 21 نوفمبر، أعلن الكرملين أن بوتين، التقى بالأسد في اليوم السابق في منتجع سوتشي الروسي قبيل قمة بين قادة روسيا وتركيا وإيران لبحث الأزمة السورية.

وكانت تلك هي المرة الثانية التي يتوجه فيها الأسد إلى روسيا للقاء بوتين منذ اندلاع الثورة قبل 6 سنوات.

وحدثت الزيارة الأولى في أكتوبر عام 2015، وذلك قبل وقت قصير من إطلاق موسكو حملتها العسكرية في سوريا لمساعدة قوات الأسد.