تَابَعَت مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ التظاهرات العارمة التي شهدتها العديد من المدن الإيرانية، ونشرت مقاطعَ وصوراً للجماهير الحاشدة التي خرجت تندد بحكم "الملالي" والقمع والإرْهَاب الذي يمارس ضد الإيرانيين، وتعالت الهتافات التي تندد بحكم الديكتاتور علي خَامِنئِي.

وأطلق مغردون هاشتاجاً بِعُنْوَان: إيران_تتحرر_من_الطغيان، على موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”، تابعوا فيه الأحداث الغاضبة في المدن الإيرانية.

وقال سامي العنزي، “إيران مُنْذُ الثورة المزعومة “ولاية الفقيه الإرهابية” مُنْذُ ٣٦ عَامَاً وأكثر عاثت في الأرض فساداً، ولاية دستورها الدمار والخراب والقتل والتهجير ونشر الفوضى والإرْهَاب، وإِنْشَاء جماعات طائفية ودَائِمَاً تتغنى باسْم الإسلام، والحقيقة الإسلام منها بريء”.

وقال صاحب معرف “المستشار”، “من يصدق إيران التي تمتلك أغنى الثروات تمتلك ثروات نفطية كبيرة وغازاً وثروات كبيرة، المفترض أن تكون من أغنى شعوب العالم واقتصادها من ضمن أقوى عشرين اقتصاداً بالعالم، مُنْذُ حكم الخميني ورجعت إيران خمسين سنة للخلف”.

وَأَشَارَ “المستشار” إِلَى التظاهرات العارمة اليوم في إيران، وقال: “الأَمْن الإيراني في خرمنشاه يستخدم الذخيرة الحية ضد المتظاهرين وعشرات، الإِصَابَات منهم من رجال الأَمْن وهناك إصرار كبير من عشرات الآلاف من المتظاهرين من أجل تغيير حكم خَامِنئِي اللهم زد وبارك”.