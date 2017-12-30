في حادث نادر بسلطنة عُمان، أعلنت أجهزة الأمن عن مقتل شرطي طعنًا بسكين داخل مركز تجاري في العاصمة مسقط، اليوم السبت.

وذكرت الشرطة العمانية عبر حسابها على تويتر: "بالإشارة إلى مقاطع الفيديو والصور التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود جريمة قتل في مجمع سيتي سنتر مسقط، تؤكد الشرطة وقوع الجريمة كما تؤكد إلقاء القبض على المتهم والقضية قيد الإجراءات".

وأضافت الشرطة أن "الوسيلة المستخدمة في الجريمة هي السلاح الأبيض ( سكين ) وليس كما يتداول أنها بطلقٍ ناري، ونتج عن الجُرم وفاة شخص وإصابة شخصين آخرين".

وناشدت الشرطة "بعدم تداول الصور أو مقاطع الفيديو المتعلقة بهذه الجريمة".

وفي وقت لاحق، أكدت الشرطة أنها ألقت القبض على المهاجم الذي "كان يحمل وثيقة تشير الى أنه مختلٌ عقلياً".

من جهته، قال النقيب محمد بن سلام الهشامي أحد افراد الشرطة، في تصريح للتلفزيون الحكومي إن "شرطة عمان السلطانية تلقت بلاغا يفيد بان شخصا مشتبه به يتجول بمركز سيتي سنتر مسقط".

وأضاف أن عددا من أفراد الشرطة انتقلوا مباشرة وحاولوا توقيف الشخص الذي كان يتجول في القاعة المخصصة للوجبات السريعة وهو يحمل سكينا.

وأثناء محاولة توقيفه، تمكن من مهاجمة "أحد رجال الشرطة بسلاحه الأبيض وإصابته إصابة مميتة، وبالتالي نؤكد وفاة أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين وإصابة الشخص المعتدي إصابة بسيطة ولكنه تم القبض عليه وسيقدم للعدالة والتحقيقات".