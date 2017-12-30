خرج آلاف المتظاهرين في إقليم الأحواز العربي، المحتل من قبل إيران، إلى الشوارع اليوم السبت؛ للمشاركة في الاحتجاجات الشعبية العارمة التي تعم مختلف المدن الإيرانية لليوم الثالث على التوالي.

وهذا هو اليوم الثاني الذي تشارك فيه الأحواز بالاحتجاجات الشعبية؛ حيث جابت المظاهرات الحاشدة شارع سلمان الفارسي وسوق عبد الحميد في الأحواز، فيما أطلق المتظاهرون شعارات منددة بالمرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني.

وبطبيعة الحال، استخدمت الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين في مناطق الأحواز، وقامت بضرب العديد منهم بالهراوات، كما اعتقلت مجموعة كبيرة منهم.

يأتي هذا فيما واصل آلاف الإيرانيين في عشرات المدن مظاهرات الغضب ضد نظام الملالي لليوم الثالث على التوالي، حيث وثقت كاميرات الهواتف لقطات أظهرت القمع الأمني، بينما كانت عبارة "الموت لخامنئي" تنتشر على جدران العاصمة طهران.

وانتشرت لافتات في مختلف المدن الإيرانية بشعار "الموت لخامنئي" و"استحِ يا خامنئي واترك الدولة"، في حين رصدت لقطات مصورة نشرها حساب "إيران الحرة" سيدة، وهي تكتب على الجدران "الموت لخامنئي اللص" وسط طهران.

وخرجت مظاهرات حاشدة في جامعة طهران رافعة شعارات ضد رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، قائلة "سيد علي اخجل واترك الحكومة".