أحرز الجيش الوطني اليمني تقدمًا جديدًا في محافظة الجوف شمالي البلاد؛ حيث تمكن من استعادة السيطرة على مناطق جديدة وأسر 25 انقلابيًّا من مليشيات "الحوثي" في معارك دارت بين الطرفين.

وقال العميد طه شمان، رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة: إن "قوات الجيش الوطني حررت، اليوم، منطقة اليتمة، مركز مديرية خب الشعف، شمال شرقي محافظة الجوف".

وأضاف شمان، في تصريح نشره موقع الجيش اليمني "سبتمبر.نت" أن تحرير اليتمة جاء "بعد أن تمكنت قواته، اليوم، من تحرير منطقة المهاشمة الاستراتيجية، الواقعة على الخط الدولي بين محافظة الجوف ومنفذ البقع الحدودي مع السعودية".

وأشار القائد العسكري إلى أن "قوات الجيش قطعت خطوط الإمداد على مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهتي صبرين والعقبة بمحافظة الجوف".

ولفت شمان إلى أن المعارك، التي شاركت فيها مقاتلات التحالف العربي، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف "الحوثيين"، لم يحدد عددهم.

وأطلق الجيش اليمني، الخميس الماضي، عملية عسكرية واسعة في مديرية خب الشعف لتحرير ما تبقى من المديرية من قبضة مليشيا "الحوثي".