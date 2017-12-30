أمر المدعي العام في طهران “جعفر دولت آبادي”، اليوم السبت، وزير الاتصالات “محمد جواد آذري جهرمي”، بحجب موقع التواصل الاجتماعي “تيليغرام”، في حال استمرت الاحتجاجات المناهضة للنظام في البلاد.

وقالت وسائل إعلام إيرانية: إن “دولت آبادي، عقد اجتماعًا مغلقًا مع وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي، حول حجب موقع التواصل الاجتماعي التيليغرام ”.

وانقطع بث الإنترنت منذ يوم أمس، الجمعة، في العديد من المدن والمحافظات الإيرانية؛ بسبب تصاعد الاحتجاجات المناهضة للنظام؛ احتجاجًا على الفساد وتردي الواقع الاقتصادي.

ويعد تطبيق “تيليغرام”، الأكثر شعبية في إيران، من أهم برامج التواصل بين المواطنين؛ لغرض تنظيم أماكن وتحديد تاريخ الاحتجاجات، التي انطلقت، يوم الخميس الماضي، في مدن، مشهد ويزد ونيشابور وشاهرود.

في غضون ذلك، واصل آلاف الإيرانيين السبت في عشرات المدن مظاهرات الغضب ضد نظام الملالي لليوم الثالث على التوالي، حيث وثقت كاميرات الهواتف لقطات أظهرت القمع الأمني، بينما كانت عبارة "الموت لخامنئي" تنتشر على جدران العاصمة طهران. وانتشرت لافتات في مختلف المدن الإيرانية بشعار "الموت لخامنئي" و"استحِ يا خامنئي واترك الدولة".