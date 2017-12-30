أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، جواد أبو حطب، اليوم السبت، عن تشكيل هيكل عسكري تحت اسم "الجيش الوطني"، بعد توحد 30 مجموعة عسكرية من "الجيش السوري الحر".

جاء ذلك بعد أن اجتمع أبو حطب بقادة عسكرييين في الجيش السوري الحر، بمدينة اعزاز في محافظة حلب شمالي سوريا؛ حيث استمر الاجتماع نحو 4 ساعات، أُعلن بعده عن تشكيل "الجيش الوطني".

وقال أبو حطب، في تصريح صحافي: إن "أولوية الجيش الوطني هي الحفاظ على المناطق المحررة في إطار عملية درع الفرات، والدفاع عن الشعب السوري ضد النظام السوري والتنظيمات الإرهابية".

وأضاف أن "الجيش الوطني تشكّل عبر توحّد ثلاثة فيالق في الجيش السوري الحر، وبقوام 22 ألف جندي".

وأشار إلى أن "الفيلق الأول تلقى تدريبات عسكرية في تركيا". مؤكدًا أن "تركيا دعمت الشعب السوري في كافة المجالات داخل الأراضي المحررة، منذ انطلاق علمية درع الفرات".

ونفذت قوات الجيش التركي عملية "درع الفرات"، خلال الفترة من أغسطس 2016 وحتى مارس الماضي؛ دعما للجيش السوري الحر.

وخلال العملية، تمكن "الجيش الحر" من طرد مسلحي "داعش" من نحو ألفي كلم مربع، بدءًا من مدينة جرابلس الحدودية على نهر الفرات، وانتهاءً بمدينة الباب شمالي محافظة حلب، التي كانت معقلاً للتنظيم.