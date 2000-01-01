حررت قوات الجيش اليمني موقعًا استراتيجيًا في محافظة البيضاء جنوب صنعاء وذلك في معارك ضد ميليشيا الحوثي.

وأشار مصدر ميداني إلى أن قوات الجيش حررت موقع المشواف أحد الموقع الإستراتيجية المطل على قرية المنقطع بمديرية ناطع المجاورة لمحافظة شبوة في جنوب شرق اليمن.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مقتل ثمانية من عناصر الميليشيا وأسر 20 من عناصر الميليشيا.

من جهة ثانية دارت مواجهات عنيفة بين الجانبين في مديرية مكيراس بذات المحافظة إثر محاولة تسلل فاشلة قامت بها الميليشيا إلى مواقع المقاومة الشعبية بجبهة ثره.

وقال مصدر في تصريح لموقع “26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية، إن المقاومة تصدت لهجوم الميليشيا وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.