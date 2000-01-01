قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية: إن القادة الإيرانيين يواجهون مظاهرات مستمرة غير مرخص لها في مدن كبرى منذ الخميس الماضي، حيث بدأت حشود المتظاهرين توجه هتافاتها ضد المرشد الأعلى “علي خامنئي” مطالبة إياه بالتنحي.

ونقلت الصحيفة عن “نادر كريمي جوني” الصحفي الإيراني المعارض أن الشباب الصغير غاضب ومحبط وبدون أمل فيما يتعلق بالمستقبل وإذا انضموا لتلك المظاهرات الطلابية فستصبح مشكلة حقيقية للنظام.

وتحدثت عن أن المظاهرات بدأت في شوارع مدينة مشهد الخميس الماضي وبحلول أمس السبت اعتقل عشرات الأشخاص وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز من أجل تفريق الحشود.

ولفتت إلى أن الاحتجاجات أصبحت عنيفة مساء أمس وقتل ما لا يقل عن شخصين بالرصاص في بلدة “دورود”، مشيرة إلى أن الاحتجاجات التي اندلعت رفضا للظروف الاقتصادية الصعبة والفساد وغياب الحريات الشخصية، تمثل تحدياً خطيراً لحكومة الرئيس حسن روحاني.

وذكرت “نيويورك تايمز” أن المظاهرات المؤيدة للحكومة والتي خطط لها أن تنتشر في 1200 مدينة وبلدة طغت عليها مظاهرات الإيرانيين في طهران التي هتف فيها المتظاهرون “الموت للدكتاتور” ، مضيفة أن بعض المظاهرات أصبح الهتاف فيها صريحا ضد “خامنئي” وحرقت فيها صوراً له.