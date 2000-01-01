كشفت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي، عن مشاورات يجريها الأمين العام المساعد سلطان البركاني، بين قادة الحزب والحكومة الشرعية، لإعادة العمل بالنظام الداخلي للحزب ومخرجات مؤتمره العام الذي عقد في 2008 لتنصيب الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيساً للحزب خلفاً لعلي صالح.

وقالت المصادر، إن “هناك توافقاً شبه تام على عودة العمل بالنظام الداخلي الذي تعطل بسبب خلافات بين هادي وصالح عام 2013، وفي ضوئه جرى تعيين أحمد بن دغر نائباً لرئيس الحزب بدلاً من هادي”، مشيراً إلى أن “أحمد علي صالح وأفراد عائلة الرئيس الراحل، سينضمون لقيادة الحزب حتى يمكن عقد مؤتمر عام في أقرب فرصة عقب تحرير البلاد”. ورجحت المصادر احتمالات تصعيد نجل صالح داخل الحزب.

وأكدت المصادر، وجود تنسيق بين قيادات المؤتمر جناح صالح والحكومة الشرعية من جهة، والتحالف من جهة أخرى لإطلاق انتفاضة شعبية كبيرة في المدن التي تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي خلال الأيام القادمة، خصوصاً بعد وصول الجيش اليمني إلى تخوم العاصمة صنعاء ومديرية الخوخة بالحديدة.