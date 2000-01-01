ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف مراسم جنازة في مدينة جلال أباد بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، اليوم الأحد، إلى 15 قتيلا و14 جريحًا.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" المحلية الرسمية عن أحمد ضياء عبدالزاي، المتحدث باسم حاكم الولاية أن "شخصا فجر نفسه بين المشاركين في مراسم جنازة، ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا، وإصابة 14 آخرين".

من جهته قال نور أحمد حبيبي، نائب المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار، إن "الهجوم وقع أثناء تشييع جنازة رئيس سابق لإحدى مقاطعات الولاية"، مؤكدًا حصيلة الهجوم نفسها.