حثت "هيئة علماء الصومال"، السياسيين لحماية البلاد من "التدخلات الأجنبية واحترام سيادته"، معربة عن شعورها بـ"القلق تجاه الحالة السياسية المضطربة التي تشهدها البلاد في الشهور الماضية".

وفي بيان أصدرته اليوم الأحد تفاعلاً مع الأحداث السياسية الأخيرة بين الحكومة الصومالية وسياسيين معارضين اتهمتهم مقديشو بـ"تقاضي أموال لتخريب البلاد"، دعت الهيئة السياسيين في البلاد لـ"الاحتكام إلى العقل وتبني سياسة البناء بدلا من سياسة الهدم التي يغلب عليها الطابع القبلي والتي قد تجر البلاد إلى الفوضى العارمة".

وطالبت هيئة العلماء، الحكومة الصومالية، بـ"نشر العدالة والمساواة بين المجتمع واحترام حقوق الفرد".

وحذرت من استخدام القوة خارج إطار القانون "ما سيؤدى إلى فتن وعواقب وخيمة لاتحمد عقباه". مشددين على ضرورة احترام سيادة البلاد، داعية جميع الفصائل السياسية لـ"العمل على النأي عن التدخلات الأجنبية".

وجدّدت الهيئة، دعوتها الشعب لـ"حماية دولتهم والعمل على وحدتهم والحذر من التفرقة".