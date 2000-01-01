أفاد ناشطون سوريون بسقوط طائرة مروحية روسية في ريف حماة الجنوبي، على بعد حوالي 15 كيلومترا شمال مدينة الرستن، الواقعة في ريف حمص المجاور، وذلك عقب إقلاعها من مطار حماة العسكري.

وذكر ناشطون أن الطائرة يرجح سقوطها نتيجة عطل أصابها، مشيرين إلى أنها شوهدت تسقط في منطقة مدرسة المجنزرات التابعة للنظام.

من جانب آخر، شنّت قوات النظام السوري هجوما عنيفا على محور قرية الشاكوزية، في ريف حماة الشمالي الشرقي، على الحدود الإدارية مع ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وقالت مصادر محلية: إن قوات النظام بدأت هجوما، اليوم، على محور قرية الشاكوزية، بهدف التقدم باتجاه عمق ريف إدلب، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي على قرى وبلدات المنطقة في ريفي إدلب وحماة.

كما تشن قوات النظام هجمات على عدة محاور في ريفي إدلب وحماة، بغية التقدم باتجاه قاعدة أبو الظهور العسكرية في ريف إدلب الشرقي.

إلى ذلك، ارتفع عدد الضحايا المدنيين جراء قصف قوات النظام السوري على الغوطة الشرقية المحاصرة في ريف دمشق، إلى 19 قتيلا و100 جريح، فيما واصلت قوات النظام القصف المدفعي على المنطقة منذ فجر اليوم الأحد.

وذكر "مركز الغوطة الإعلامي" أن عدد القتلى في الغوطة الشرقية، الذين سقطوا أمس السبت جراء القصف الجوي والمدفعي والصاروخي من قوات النظام السوري، ارتفع إلى 19 قتيلا، بينهم ستة أطفال وثلاث نساء، فضلا عن سقوط أكثر من مائة جريح.