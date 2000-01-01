لقي 4 جنود هنود مصرعهم وأصيب 3 آخرون بجروح، جراء هجوم نفذه عناصر المقاومة على معسكر لقوات الاحتلال الهندي قرب قرية ليثبور في إقليم كشمير.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن راجيش ياداف المتحدث باسم القوات شبه العسكرية التابعة للهند في الاقليم المحتل، أن مسلحين يرتدون زيا عسكريا تسلّلوا إلى داخل المعسكر وأطلقوا النار والقنابل اليدوية على الحراس".

وأضاف ياداف أن "الجنود داخل المعسكر تبادلوا إطلاق النار مع المسلحين، وأسفر عن ذلك عن مقتل 4 جنود وإصابة ثلاثة آخرين".

وادعى المتحدث العسكري أن "الجنود تمكنوا من قتل 3 مسلحين، وانتشلوا جثثهم، وأنهم يبحثون عن مسلح رابع يرجح أنه ما يزال مختبئا داخل المعسكر".

ويضمّ إقليم كشمير جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد الاحتلال الهندي لمناطقها. ويطالب سكان كشمير بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا، عام 1947.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين. ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للاحتلال الهندي من الإقليم.