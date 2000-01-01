وثقت مؤسسات فلسطينية معنية بشئون الأسرى اعتقال سلطات الاحلال 6742 فلسطينياً من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام 2017. فيما رصد مركز أبحاث فلسطيني أن الاحتلال صادر 9 آلاف و784 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مؤسسات (هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان) في بيان مشترك، أن من بين المعتقلين 1467 طفلاً، و156 امرأة، و14 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني و25 صحفياً.

وأشار البيان إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حاليا نحو 6500 أسير، منهم نحو 350 طفلاً قاصراً، و58 أسيرة، بينهن 9 فتيات قاصرات و450 معتقلا إداريا و22 صحفيا و10 نواب.

وأكد البيان أن أعلى نسبة اعتقالات جرت خلال ديسمبر 2017 باعتقال 926 فلسطينيا نصفهم من شرق مدينة القدس على إثر الاحتجاجات على الإعلان الأمريكي باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

من جانب آخر، قال مركز أبحاث الأراضي (غير حكومي)، في بيان له، اليوم الأحد، إن "السلطات الإسرائيلية صادرت خلال العام الجاري 9 آلاف و784 دونما من أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس (بهدف إقامة مستوطنات أو لأغراض عسكرية) وهدمت حوالي 500 منشأة فلسطينية".

وأشار المركز إلى إن "إسرائيل" هددت في العام ذاته، بهدم 855 مسكناً ومنشأة فلسطينية بأنحاء الضفة والقدس، وأنشأت 8 بؤر استيطانية جديدة (مستوطنات صغيرة).

كما تقوم سلطات الاحتلال، بحسب البيان، بإنشاء حوالي 3 آلاف و122 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة والقدس.

وسجّل مركز أبحاث الأراضي، منذ بداية العام الحالي، 900 اعتداء "إسرائيلي" على المسجد الأقصى والمصلين بداخله.

جدير بالذكر أن الأنشطة الاستيطانية بلغت مستوى غير مسبوق منذ مطلع العام الجاري، وتضاعفت ثلاث مرات عن الأنشطة التي تمت عام 2016، بحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية و"إسرائيلية".