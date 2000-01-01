تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام المتظاهرين الإيرانيين بإضرام النيران في الحوزة العلمية الشيعية في مدينة تاكستان بمحافظة قزوين، شمالي البلاد.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول احتشاد المتظاهرين أمام الحوزة الشيعية، فيما قام بعضهم بتمزيق اللوحة التي كتب عليها اسم الحوزة، قبل أن يقوموا بإضرام النيران في المبنى.

وبدأت شرارة الاحتجاجات في مدينة مشهد، مسقط رأس المرشد الإيراني علي خامنئي، الخميس الماضي، احتجاجا على الغلاء الفاحش في أسعار السلع الأساسية، وسرعان ما امتدت الاحتجاجات إلى أكثر من 40 مدينة إيرانية وضمنهم العاصمة طهران، وفق المجلس الوطني المقاومة الإيرانية.

ورفع المتظاهرون من سقف شعاراتهم فأصبحت سياسية بعد أن كانت معيشية، وهتفوا بـ"يعيش الشاه رضا" في إشارة إلى حاكم إيران قبل الثورة عام 1979، ويعد ترديد مثل هذه الهتافات دليلا على مستوى لم يسبق له مثيل من الغضب وتجاوز الخطوط الحمراء.

وتفرض السلطات الإيرانية تعتيما إعلاميا وتمنع وسائل الإعلام الأجنبية من تغطية أخبار التظاهرات. وفي محاولة منها لتطويق الاحتجاجات، حظرت الحكومة بشكل مؤقت تطبيقي التواصل الاجتماعي "إنستغرام" و"تلغرام" في محاولة لمنع تجمعات جديدة.