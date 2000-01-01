أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الاثنين، بمقتل 12 شخصاً في الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ الخميس الماضي.

وأضاف التلفزيون دون أن يقدم تفاصيل: "قتل نحو 12 شخصاً في المجمل في عدد من المدن للأسف، خلال أحداث الليلة الماضية".

وعرض التلفزيون لقطات لأضرار ناجمة عن المظاهرات المناهضة للحكومة. وكانت السلطات أكدت مقتل 4 أشخاص، ولم يتضح أين سقط باقي القتلى.

كما أعلن التلفزيون الإيراني أن قوات الأمن تصدت "لمتظاهرين مسلحين" حاولوا الاستيلاء على مراكز شرطة وقواعد عسكرية, على حد قوله.