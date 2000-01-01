هيمنت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخطاباته المعادية للمسلمين، على المؤتمر السنوي للدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية "ماس"، والجمعية الإسلامية الأمريكية "اكنا".

واختتمت فعاليات المؤتمر، اليوم الاثنين، في نسخته الـ16، بمدينة "شيكاغو" في ولاية "إلينوي".

وتناول المؤتمر، الذي انطلق الجمعة الماضية، خطوات ترامب المعادية للمهاجرين، وفي مقدمتها حظر منح تأشيرات لمواطني 7 دول إسلامية، وآثارها على الجالية المسلمة.

وتطرق الحاضرون إلى الحديث عن قرار ترامب بشأن إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة المحتلة.

وفي كلمة له، خلال جلسة على هامش المؤتمر، قال مدير صندوق مسلمي أمريكا "خليل ميك"، إن قرار ترامب بشأن فرض قيود سفر على مواطني الدول المذكورة، أسوأ وأكثر تعقيدًا من القرارات السابقة.

وأشار إلى أن إضافة فنزويلا وكوريا الشمالية إلى سوريا وليبيا والصومال وإيران واليمن وتشاد، تهدف إلى محاولة تمرير القرار عبر السلطات القضائية.

وأكد ميك، أن القرار يستهدف المسلمين، وسيجري تطبيقه بشكل دائم على مواطني تلك البلاد.

وأضاف أن الخطابات التي تحض على الكراهية في الولايات المتحدة لها تاريخ طويل.