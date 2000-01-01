دعا رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الاثنين، بلاده إلى تعزيز إنتاج الرؤوس النووية والصواريخ البالستية.

وقال كيم جونغ اون: “علينا إنتاج كميات كبيرة من الرؤوس النووية والصواريخ وتسريع نشرها”.

وأضاف: “الزر النووي موجود دائمًا على مكتبي. على الولايات المتحدة أن تدرك أن هذا ليس ابتزازًا بل الواقع”.

وجدد تأكيده على أن “بلاده باتت قوة نووية، وأنها قادرة على مواجهة أي تهديد نووي من الولايات المتحدة وهي تملك قوة ردع قوية تستطيع منع الولايات المتحدة من اللعب بالنار”, على حد قوله.

وفي وقت سابق, أعلن قائد أركان الجيش الأمريكي الأسبق مايك مولن أن الولايات المتحدة “لم تكن يومًا أكثر قربًا من حرب نووية مع كوريا الشمالية كما هي الآن”، معتبرًا أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاع أجواء خطيرة للغاية”.