منعت سلطات الاحتلال الصهيوني رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية 645 مرة خلال عام 2017 المنصرم بحسب وزير الأوقاف الفلسطيني يوسف ادعيس.

وقال "ادعيس" في بيان صحفي : "إسرائيل" "تنتهك حرمة المسجد وتنقص من حرية المسلمين وتعتدي على مسجد إسلامي خالص".

وطالب وزير الأوقاف المؤسسات الدولية بالعمل على "وقف الاعتداءات "الإسرائيلية" بحق المسجد".

ومنذ عام 1994 يُقسّم المسجد الإبراهيمي إلى قسمين : قسم خاص بالمسلمين بمساحة 45% وآخر باليهود بمساحة 55% إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 فلسطينيا مسلما أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير/ شباط من العام ذاته.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل التي تقع تحت السيطرة "الإسرائيلية" ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي صهيوني .