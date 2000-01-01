ارتفع عدد قتلى المواجهات الشعبية في جميع المدن الإيرانية قد ارتفع إلى سبعة عشر قتيلا.

وجاء في بيان لوزارة الصحة الإيرانية أن العدد سيرتفع مع وجود حالات حرجة من الجرحى.

من جهة أخرى أفادت الجبهة العربية لتحرير الأحواز نقلا عن مصادر خاصة قيام الحرس الثوري الإيراني وبأوامر مباشرة من "خامئني" باعتقال عدد من عناصر الجيش دون إبداء الأسباب.

وأفادت المصادر أنه تم نقل المعتقلين إلى معسكر خاص بالحرس الثوري خارج طهران.

يشار إلى أن المظاهرات ما زالت مستمرة منذ أيام في عدة مدن إيرانية وسط شعارات مناهضة للحكومة وخامنئي وما يسمى الحرس الثوري وقوات الباسيج .