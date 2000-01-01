تمكنت الفصائل المقاتلة خلال اليومين الماضيين من قتل وأسر العشرات من قوات الأسد بعد تحرير حيي العجمي والحدائق ومنطقة الفرن الآلي في مدينة حرستا.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الثوار تمكنوا من قتل أكثر من 80 عنصراً من قوات الأسد والميليشيات الموالية لها، إضافة إلى أسر عناصر آخرين، مشيراً إلى أن الفصائل تحاصر 50 عنصراً من النظام بينهم ضباط برتب عالية في المعهد الفني من جهة بلدة مديرة بالغوطة الشرقية.

وأكد المصادر تحرير الثوار مشفى البشر وأحياء (العجمي والسياسية والحدائق والجسرين والإنتاج وكتلة المدارس) ومديرية الأفران وجامع عبد الله بن عمر وجامع أبو بكر الصديق، مشيرة إلى أن التقدم الجديد مكن الفصائل من وصل مدينة حرستا بمدينة عربين ومحاصرة إدارة المركبات ومبنى المحافظة والمعهد الفني والرحبة 646 بشكل كامل.

وكان المتحدث الرسمي باسم "حركة أحرار الشام" (منذر فارس) قد أكد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنهم سيطروا على مواقع في إدارة المركبات بحرستا، مضيفاً أنه "تمّ تدمير أحد الأنفاق المعدة للتفجير، وأن النظام كان يعمل على حفر نفقٍ ممتدٍ من مناطقه إلى نقاط تمركز الثوار بهدف تفجيره، إلا أن المقاتلين اكتشفوه وعمدوا إلى تفجيره، ما أسفر عن مقتل العديد من عناصره بداخله". ونقل مراسلنا عن مصادر عسكرية تأكيدها مقتل القيادي في "إدارة المركبات" العميد الركن (محمد يوسف جناد).