قال وزير الخارجية الباكستاني، خواجة محمد آصف مساء اليوم الإثنين : إن بلاده "ستردّ قريبًا" على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهم فيها إسلام آباد بـ"إيواء إرهابيين، وأنها لم تقدم سوى الأكاذيب والخداع".

وقال آصف في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر": "سنردّ على تغريدة ترامب قريبًا إن شاء الله... سوف ندع العالم يعرف الحقيقة.. ويعرف الفرق بين الحقائق والخيال"، دون تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق اليوم، قال ترامب في تغريدة أيضًا على حسابه بموقع "تويتر": "الولايات المتحدة قدمت بغباء لباكستان أكثر من 33 مليار دولار على شكل مساعدات على مدى السنوات الـ15 الماضية، وهم لم يعطونا سوى الأكاذيب والخداع، ظنًا منهم أن قادتنا حمقى".

وأضاف: "هم يوفرون ملاذًا آمنًا للإرهابيين الذين نصطادهم في أفغانستان".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها واشنطن إسلام أباد بـ"توفير ملاذات آمنة لإرهابيين".

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي عن تغييرات جديدة في السياسات التي تنتهجها الولايات المتحدة بكل من أفغانستان وباكستان والهند.

واتهم ترامب في استراتيجيته باكستان بأنها تمنح "ملاذًا للإرهابيين"، وهو ما رفضته إسلام آباد، وطالبت الرئيس الأمريكي بالتخلي عن هذه التهمة.‎