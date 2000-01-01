تقدمت زوجة مفتي جمهورية داغستان الروسية "آينة حمزتوفا" للترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في روسيا الاتحادية، يوم 18 مارس المقبل، لتكون بمواجهة المرشح الأقوى؛ الرئيس الحالي فلاديمير بوتين.

وكشفت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، الاثنين، أنها قبلت أوراق حمزتوفا، حسب قناة "روسيا اليوم"، موضحةً أنها رشحت نفسها بصفةٍ مستقلة.

وحسب وكالة "انترفاكس" الروسية، فإن حمزتوفا البالغة من العمر 46 سنة، تدير كبرى وسائل الإعلام الإسلامية في روسيا، وتعمل مستشارة لمفتي داغستان، أحمد عبد اللطيف، فيما يتعلق بالعلاقات مع السلطة.

وأشارت الوكالة إلى أنها معروفة بموقفها المعارض للمسلحين الذين قتلوا في عام 1998 زوجها الأول مفتي داغستان سعيد محمد أبو بكروف.

يذكر أن الحملة الانتخابية للرئاسة الروسية انطلقت في 18 ديسمبر الماضي.

وفي مرحلة التسجيل يتوجب على المرشحين المستقلين جمع 300 ألف توقيع من ناخبين مؤيدين لهم، على أن لا يتجاوز عدد التوقيعات في المنطقة الواحدة 7500 توقيع.

وقبلت لجنة الانتخابات، يوم الجمعة الماضي، أوراق زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، فلاديمير جيرينوفسكي، ليصبح أول مرشح رسمي لانتخابات الرئاسة الروسية.

وكان الرئيس الروسي الحالي، بوتين، أعلن الشهر الماضي، اعتزامه الترشح لولاية رئاسية رابعة ستبقيه في الكرملين حتى عام 2024 في حال فوزه.