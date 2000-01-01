تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه يوثق لحظة إطلاق النار على متظاهرين، ومقتل عدد منهم على يد قوات الأمن الإيرانية.

ونشرت صفحة "شؤون إيرانية" الناطقة باللغة العربية ويتابعها أكثر من 600 ألف شخص على تويتر الفيديو بعنوان "توثيق قتل قوات الأمن الايرانية للمتظاهرين".

وقام شخص بالاحتماء خلف مبنى، لتصوير مجموعة من المتظاهرين وهم يتعرضون لإطلاق النار.

ويظهر في الفيديو أشخاص وهم يهربون للاحتماء من وابل الرصاص، فيما ظهر آخرون وهم يحاولون جر من أصيبوا بإطلاق النار.

في تلك الأثناء، يصرخ مصور الفيديو وآخرون قائلين "رويدا رويدا"، ويبدو الخوف واضحا على أصواتهم.

وتشهد عدة مدن إيرانية تظاهرات على مدار أيام، واجهها الأمن الإيراني بعنف، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة واعتقال العشرات.