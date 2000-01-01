قُتل تسعة أشخاص آخرون في الاحتجاجات خلال ليل الاثنين بإيران، حسبما قال التليفزيون الرسمي الإيراني.

وبذلك يرتفع عدد قتلى المظاهرات خلال الأيام الماضية إلى 22.

وقتل التسعة خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، في مدينة قاهدريجان، في محافظة إصفهان.

وقالت تقارير إن أحد القتلى فرد بالحرس الثوري الإيراني.

وأضافت التقارير إن رجل شرطة آخر قتل بالرصاص في مدينة نجف أباد.

وكانت المظاهرات قد بدأت يوم الخميس الماضي، فيما وصف بأكبر احتجاجات تواجه النظام الإيراني منذ عام 2009.

ولوحت وزارة الاستخبارات الإيرانية بالقوة الصارمة في مواجهة المحتجين.