أبدى سائق سيارة أجرة مسلم في بريطانيا تخوفه من العودة إلى العمل بعدما تلقى تهديدات عنصرية من أحد الزبائن، وفق ما أظهره فيديو نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية ووصفته بـ "المقزز".

وصور السائق، البالغ من العمر 31 عاما، لقطات فيديو للعميل وهو يوجه له تهديدات عنصرية وشتائم تتضمن كلمة "مسلم".

وقال الزبون إنه يريد الذهاب إلى هورسموندين، فأخبره السائق أن مسافة الرحلة 19 كيلومترا وتكلف 42 جنيه أسترليني، فثار غضب الزبون وبدأ بكيل الشتائم.

وأوضح العامل أنه ينحدر من أفغانستان لكنه عاش في المملكة المتحدة لمدة 15 عاما، مضيفا "جاء الرجل وطلب مني الذهاب إلى هورسموندين.. فقلت له إن الرحلة مسافتها 19 كيلومترا وستكلفه 42 جنيه إسترليني".

وأضاف: "ثم شرع الزبون في طرح أسئلة شخصية من قبيل أين ولدت وماذا أفعل هنا.."

وتابع "حاولت أن أكون هادئا معه قدر الإمكان بعدما لاحظت أنه مرافق من طرف صديقته".

فقلت له "عار عليك أن تتحدث بهذه الطريقة أمام صديقتك".

وأكد السائق أنه ذهب مباشرة إلى بيته ولم يستطع النوم، وأضاف "أنا خائف من العودة مرة أخرى إلى العمل".